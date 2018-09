MotoGP San Marino, Rossi: "Dura dalla terza fila, ma il passo è buono"

08/09/2018

Valentino Rossi mastica amaro per la qualifica che lo costringerà al via dalla terza fila a Misano: "È incredibile, ho fatto settimo e siamo a meno di un decimo dal secondo e dal terzo. Non sarà facile partire dalla terza fila, ma l'aspetto positivo è che ho trovato un buon bilanciamento e un buon passo. Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi". Fiducia per Dovizioso: "La moto è veloce, in passato qui rincorrevamo, ora siamo davanti".

Il Dottore ha spiegato così il suo Q2: "Ho fatto un giro buono, ma non abbastanza per centrare la prima fila. Tutti quelli che sono davanti hanno un passo simile, ma anche il mio è buono. Al momento mi mancano un paio di decimi per lottare per il podio, dobbiamo lavorare per fare questo ulteriore piccolo passo. Credo che partiremo tutti con le stesse gomme, vediamo di trovarli. Lorenzo? Sì va forte e può provare a fuggire, ma le gomme le dobbiamo gestire tutti".



Dovi non si scompone troppo per quella prima fila sfuggita per pochi millesimi: "Maverick davanti di un soffio? Terzo o quarto non cambia molto, sarebbe stata bella una prima fila tutta Ducati, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un buon giro, ma dando un'occhiata ai dati ho visto che non ero fluido come avrei dovuto. Comunque la moto c'è, siamo veloci anche sul passo. Misano è sempre una pista particolare, non è semplice capire oggi chi ne avrà di più. Anche Valentino si è allineato ai nostri tempi, sarà una gara lunga...La scelta degli pneumatici? La morbida non l'ha portata avanti nessuno, la media funziona bene. È veloce e costante, il consumo va meglio rispetto a venerdì. Nel passato qui dovevamo rincorrere, ora siamo nel gruppo di testa, ulteriore conferma del gran lavoro che stiamo facendo".