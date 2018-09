MotoGP San Marino, Rossi: "Dispiace per i tifosi, non ci spieghiamo una gara così"

09/09/2018

Valentino Rossi non ha nascosto la delusione per il 7° posto a Misano: "È stata veramente dura, la moto è diventata improvvisamente difficilissima da guidare stamattina. Non ci spieghiamo come sia successo. L'atmosfera era quella giusta, mi è dispiaciuto per i tifosi non fare una gara decente. Il gesto di Fenati? Brutto, giuste due gare di squalifica. Per noi dell'Academy non riuscire a gestirlo in passato è stata una sconfitta".