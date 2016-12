MotoGP, San Marino: Marquez domina le prime libere, Rossi sesto

11 settembre 2015

Mantenuta dunque la promessa del 22enne pilota di Cervera che, dopo la caduta nell'ultimo GP di Silverstone, aveva comunque dichiarato di voler lottare in ogni gara nonostante ormai fosse tagliato fuori dalla lotta per il titolo. Detto fatto, il crono di Marquez è il più basso tra quellio fatti segnare nelle prime prove libere del GP di San Marino, anche se il maiorchino della Yamaha Jorge Lorenzo tallona il connazionale ad appena 94 millesimi. Sorprendente terzo posto per Michele Pirro: il pilota di San Giovanni Rotondo, in sella alla terza Ducati GP15, sfrutta al meglio la wild card mettendosi alle spalle Daniel Pedrosa, il compagno di marca Andrea Dovizioso e il leader del mondiale Valentino Rossi.



Il dottore di Tavullia, padrone di casa a Misano, non va oltre il sesto tempo, contenendo però in sette decimi il distacco da Marquez. Dietro di lui i team-mate Pol Espargaro e Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), il britannico della CWM LCR Honda Cal Crutchlow e, in decima posizione, l'altro ducatista Andrea Iannone, tutti a meno di un un secondo da Marc Marquez.