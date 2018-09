MotoGP San Marino, Dovizioso vola anche nelle Libere 2

07/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Andrea Dovizioso continua a far volare la sua Ducati e stampa il miglior tempo anche nel secondo turno di libere del GP di San Marino. Il forlivese ha chiuso il turno in 1'32''198 , tenendosi alle spalle l'altra Demsosedici ufficiale di Lorenzo (+ 0''160), la Honda LCR di Crutchlow (+ 0''187) e la Yamaha di Vinales (+ 0''213). Quinto tempo per Marquez , ottavo per Rossi , entrambi di nuovo in top 10 dopo che erano rimasti tagliati fuori in FP1.

Forse preoccupato dai nuvoloni che si stavano addensando sopra il circuito, Marquez è stato il primo a lanciarsi nell'attacco al tempo, abbassando nel giro di pochissimo il crono che Dovi aveva ottenuto nella FP1 della mattinata e mettendosi al sicuro tra i migliori. Il leader del mondiale, come d'abitudine, si è poi concentrato sul passo gara e sull'utilizzo di gomme usate, mettendo in mostra il solito ritmo martellante, al netto di un consumo gomme piuttosto elevato che ha lasciato perplessi tutti i piloti.



L'impressione dopo il venerdì di libere è comunque che la sfida sarà tutta tra lo spagnolo e le Ducati, che in FP2 sono andate a braccetto stampando un uno-due che ha lasciato sensazioni positive sia in ottica qualifica sia in ottica gara. Tra i migliori dieci nella classifica dei tempi combinati, per altro, si è confermato anche Danilo Petrucci, con la sua Desmosedici GP18 del team Pramac (6° tempo a + 0''524). Sfortunato, invece, Michele Pirro: il test rider Ducati, tornato in pista per un weekend di gara dopo lo spaventoso incidente del Mugello, ha chiuso col 13° tempo finale dopo che il suo miglior crono gli era stato cancellato per un taglio di pista.



Indicazioni contrastanti, invece, in casa Yamaha: Vinales è riuscito a far segnare un ottimo 4° tempo, nonostante qualche problema di stabilità al posteriore lamentato con i suoi tecnici ai box, mentre Valentino ha dovuto attendere l'ultimissimo giro buono per trovare il tempo utile a entrare tra i migliori dieci, dovendosi comunque accontentare di un 8° crono (+ 0''588) non certo brillante.



Al momento direttamente qualificate al Q2 ci sono anche le Suzuki di Rins (7°) e Iannone (9°), con il pilota abruzzese che ha tenuto buono il tempo della mattinata dopo una caduta ad altissima velocità nel pomeriggio, fortunatamente senza conseguenze. Insieme a loro anche un ottimo Franco Morbidelli, 10° a poco più di sei decimi dalla vetta.