MotoGP San Marino, Dovizioso: "Troppi rischi, c'è in ballo il titolo..."

10 settembre 2017

Andrea Dovizioso non si nasconde e ammette di non aver voluto rischiare troppo nel diluvio di Misano, accontentandosi del podio: "Ero al limite e non avevo una carta migliore di quelle di Danilo e Marc da giocare - ha spiegato il pilota Ducati - C'erano troppi rischi, se non mi stessi giocando il mondiale ci avrei provato, ma in questa situazione no. Quando non te la senti è giusto fare come ho fatto oggi, sono contento della mia decisione".

Dovi sa che la sua è stata una gara giocata in difesa: "Non è sempre scontato essere competitivi sul bagnato. Forse abbiamo avuto poco tempo per centrare il set up giusto, visto che abbiamo avuto solo il warm up della mattina. Per tutte le cadute che abbiamo visto oggi è stato un gran risultato".



Soddisfatto del successo, naturalmete, Marc Marquez: "Sentivo di averne un pochino di più degli altri, ma dopo la caduta del warm up ho pensato di rischiare solo il giusto. Ho attaccato al penultimo giro e staccato alla morte per tutto l'ultimo, sono contento. Se spingi solo l'ultimo giro hai meno possibilità di cadere che se spingi 10 no? Dopo Silverstone questi sono 25 punti fondamentali. È stato un weekend difficile, vincere sull'acqua è sempre importante. Il resto della stagione? La Ducati ad Aragon andrà forte, Dovi è lì con me e anche le Yamaha lotteranno".



Umore opposto per Danilo Petrucci, che ha dovuto arrendersi a Marc nel finale: "È come vedere un film che ti piace tanto e a 10 minuti dalla fine ti si spegne la TV - ha detto il ternano del team Pramac - Ci ho provato, lui mi ha attaccato dove non pensavo potesse farlo e poi è stato cattivissimo a chiudere ogni porta. Ho preso dei bei rischi su questo asfalto, mi spiace davvero molto non aver vinto. Mettermi io dietro? Ci ho pensato, ma avevo timore che potesse scappare. Sono un po' deluso. Vincere in Italia sarebbe stato fortissimo, lui aveva tutto da perdere, io no".