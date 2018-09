MotoGP San Marino, Dovizioso riparte forte nelle Libere 1

07/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Il Dovi prova dunque a fare subito la voce grossa in un venerdì in cui l'obiettivo numero di tutti i piloti sarà mettersi alle spalle il prima possibile la disastrosa trasferta britannica. Il time attack finale con doppia gomma soft ha premiato il pilota Ducati, che ha stampato un tempo già molto vicino alla best pole del circuito romagnolo, tenendo per ora a distanza di sicurezza Honda e Yamaha.



Crutchlow, Vinales e Lorenzo sono stati gli unici a tenere il passo del forlivese, mantenedo i distacchi al di sotto dei due decimi. Buon 5° tempo per Iannone con la Suzuki (+ 0''315), decisamente più lontani gli altri piloti che sono riusciti a chiudere in top 10, guadagnandosi il momentaneo accesso diretto al Q2: 6° e 9° Miller e Petrucci con le due Ducati Pramac (rispettivamente + 0''585 e + 0''647), 7° Pedrosa con la Honda ufficiale (+ 0''601), 8° Zarco con la Yamaha Tech 3 (+ 0''633). Decimo un ottimo Franco Morbidelli con la Honda Marc Vds (+ 0''696). In tutto cinque piloti in poco più di un decimo.



Discorso a parte per Marc Marquez e Valentino Rossi: i due "grandi protagonisti" della conferenza stampa del giovedì hanno preferito concentrarsi sull'utilizzo delle gomme medie, senza tentare l'attacco al tempo finale, chiudendo entrambi il turno con ritardi consistenti. Un piccolo rischio, tenendo conto che nel pomeriggio a Misano potrebbe arrivare la pioggia e che anche per la FP3 di sabato mattina le previsioni non sono confortanti.