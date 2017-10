MotoGP San Marino, Dovizioso: "Prima fila? Ottimo è dir poco"

9 settembre 2017

È un Andrea Dovizioso particolarmente carico quello che si presenta ai microfoni dopo il 2° posto in qualifica nel GP di San Marino: "La prima fila? Ottimo è dir poco, non l'avevo mai fatta a Misano - ha detto il ducatista - Sono stato davvero contento del feeling in qualifica con la gomma nuova. La gara? Marc in questo momento è più veloce di qualche decimo, ma dipenderà da come si svolgeranno le cose. Possiamo essere anche più competitivi degli altri".

Andrea appare tranquillo anche pensando alle incognite meteo: "Abbiamo perso un po' di tempo in FP4 facendo un po' di lavoro comparativo perché non ci abbiamo capito niente...domani apriremo gli occhi e vedremo com'è il tempo, se sarà bagnato ci adatteremo alla situazione".





Sorrisi, naturalmente, anche per il poleman Maverick Vinales, attualmente terzo nel mondiale: "Era difficile aspettarsi la pole, però nelle Libere 4 mi sono sentito davvero bene, ho cominciato a girare forte e sapevo di poter fare un gran giro. Il team ha lavorato alla grande, abbiamo fatto molti passi nella direzione giusta. Gli sviluppi elettronici sono stati decisivi, ma so che non siamo ancora al limite, possiamo migliorare ulteriormente e questo è ottimo. Poi questo nuovo telaio mi permette di guidare più tranquillo e rilassato. Per la gara sarà dura, Ducati e Honda sono lì...dovrò partire al massimo e spingere da subito".



Sereno anche Marc Marquez, che insegue il Dovi a nove punti in classifica: "Con la seconda gomma mi sentivo benissimo, stavo andando forte, poi però ho toccato la riga bianca esterna e sono scivolato. Ma comunque va bene così, ho un ottimo passo e per domani sono fiducioso. Sono messo bene con tutte e tre le gomme, però bisogna vedere il tempo, domani sicuramente sarà più freddo. Noi tre abbiamo il passo migliore, ma anche Pedrosa sarà lì con noi".