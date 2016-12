MotoGP, Sachsenring: Marquez prende la pole

In MotoGP Marc Marquez ottiene la quarta pole position stagionale sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo batte senza troppe difficoltà la sorpresa Hector Barbera (2°) e il rivale diretto Valentino Rossi (3°). Andrea Iannone (9°) e Jorge Lorenzo (11°) vanno a terra e in gara partiranno piuttosto indietro, così come un deludente Pedrosa (10°). In seconda fila ci sono un ottimo Petrucci , la Yamaha Tech-3 di Espargaro e la Suzuki di Vinales .

Marc Marquez porta a casa la pole position, forse, più scontata della stagione. La settima consecutiva su questo circuito, che sembra disegnato apposta per lui. Lo spagnolo Hector Barbera (+0.412) in sella alla Ducati GP14 (la versione di due anni fa) è il pilota che si avvicina di più perché ha la fortuna, o la furbizia, di ritrovarsi in scia di Marquez durante il suo giro lanciato. Ma il vero rivale della Honda numero 93 è Valentino Rossi (+0.506) che nel primo time attack riesce subito a siglare il tempo che gli vale una preziosissima prima fila. Il pesarese potrebbe fare anche meglio, ma nel secondo tentativo commette un errore di strategia e viene rallentato dal traffico.



Continua invece l'incubo di Jorge Lorenzo, che nel tentativo di forzare la mano va a terra sia nel Q1 che nel Q2. Lo spagnolo nella prima parte delle qualifiche fa anche registrare un buon tempo, ma le due cadute sono un altro duro colpo al suo morale e al suo feeling con la moto. Per terra ci finisce anche Andrea Iannone, che non riesce a replicare le posizioni ottenute nelle sessioni di prova. Il ducatista però ha dalla sua un ottimo passo gara, le libere 4 infatti hanno detto che Marquez e Iannone hanno il ritmo più interessante, mentre Valentino ha fatto fatica a girare sui tempi dei migliori. Domenica la possibilità di pioggia è data al 60% e il maltempo potrebbe rendere quasi nullo il lavoro fatto fin qui dai piloti. Ma sicuramente darebbe qualche chance in più a chi non vuole assistere a una vittoria, più che probabile, di Marc Marquez.