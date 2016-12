MotoGP, Rossi verso Sepang: "Voglio un altro podio"

26 ottobre 2016

Valentino è reduce dalla rimonta di Phillip Island: "È stato un weekend molto complicato, ma alla fine abbiamo fatto una bella gara e ne sono felice. Speriamo in Malesia di poter tornare a lavorare bene sin dalle prime libere. Il weekend in Malesia è sempre molto esigente a livello fisico ma sono in buona forma".



Il compagno di box Jorge Lorenzo, invece, cerca riscatto: "Il risultato di Phillip Island è stato inatteso. Abbiamo faticato troppo in quel tipo di condizioni e non sono riuscito a guidare come avrei voluto. Faceva troppo freddo ed è per questo che ho sofferto parecchio, era difficile riscaldare le gomme. Sepang è una pista molto diversa, la conosciamo molto bene anche perché solitamente facciamo diversi test qui ma qualcosa è cambiato perché hanno riasfaltato il tracciato per cui sarà diverso rispetto all'inverno. Non mi aspetto però alcun problema con la temperatura delle gomme e proverò a lottare di nuovo per il podio".