MotoGP, Rossi verso Jerez: "Non mi aspettavo di arrivare da leader del Mondiale"

3 maggio 2017

Carico e deciso a migliorarsi ancora. Valentino Rossi si prepara ad affronrae il weekend di Jerez , prima tappa europea della MotoGP : "Non mi sarei mai aspettato di arrivare qui come leader del Mondiale . Sono molto felice perché abbiamo lavorato bene e abbiamo risolto molti problemi che abbiamo avuto nei test invernali" ha detto il Dottore. "Abbiamo capito come intervenire sulla moto e fin qui abbiamo disputato delle ottime gare".

"E' chiaro che dobbiamo continuare a migliorare ancora, questa è la prima corsa che si disputa in Europa e il circuito di Jerez mi piace molto": Vale Rossi non si tira indietro, anzi, la sensazione è che il bello debba ancora venire. Arriva in Spagna in testa alla classifica piloti e con alle spalle i vari Marquez, Vinales e Dovizioso. "Ad Austin abbiamo migliorato molto dopo la prima sessione di prove libere e a Jerez sarà importante fare lo stesso. Abbiamo capito come lavorare con la moto e sono sicuro che riusciremo a trovare quello che stiamo cercando". Conferme, a Jerez il Dottore cercherà soprattutto conferme: dalla moto ma anche da se stesso per capire se quei tre può continuare a lasciarseli alle spalle e proseguire nella caccia a un titolo che lo consacrerebbe a leggenda vivente.