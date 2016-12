MotoGP, Rossi: "Venerdì di esperimenti, ma non sono contento"

28 agosto 2015

"Nelle prime libere ho fatto un buon tempo, poi nel pomeriggio ho cambiato assetto a causa del degrado delle gomme e sono stato meno competitivo: non sono contento ". Valentino Ross i storce la bocca: la sua Yamaha, nella seconda sessione di prove , è lontana quasi un secondo da quella del compagno Jorge Lorenzo: " Sono troppo lento - afferma il Dottore -: con un setting meno aggressivo non mi sono trovato bene, domani cercherò di fare meglio ".

"Il degrado della gomma posteriore mi ha penalizzato - aggiunge Rossi -. Nel pomeriggio abbiamo cercato di portare la gomma morbida più avanti ma non sono stato costante, così sono in difficoltà". Lorenzo, insieme a Vale al vertice della classifica iridata, e Marquez annunciano di poter migliorare ancora, ma Vale non ha dubbi: "Silverstone è una pista difficile - ammette il Dottore -, ma posso migliorare anch'io. Poi c'è l'incognita meteo, vai a capire cosa può capitare".



L'altro deluso di giornata è Andrea Iannone, finito a terra con la sua Ducati: "Un vero peccato perché sono scivolato proprio quando stavo migliorando - afferma -. Resto fiducioso per domani, anche se quelli davanti molto forte".