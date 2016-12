MotoGP, Rossi: "Valencia gara impegnativa, non vedo l'ora di provare la moto del prossimo anno"

9 novembre 2016

Sta per arrivare l'ultimo weekend della stagione di MotoGP, che si chiuderà domenica a Valencia. "Per me è sempre una gara speciale perché è molto impegnativa - dice Valentino Rossi -. Di solito su questa pista ho sofferto un po' e non è il massimo per me, per questo voglio lavorare bene con la squadra per ottenere il miglior risultato possibile. Dopo la gara proverò la nuova YZR-M1, sono molto impaziente di conoscere la moto del prossimo anno!".