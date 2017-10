MotoGP, Rossi va ad Aragon: "Proverò a correre"

20 settembre 2017

Valentino Rossi ha bruciato tutte le tappe. Una corsa contro il tempo, quella del 'Dottore', per tornare in pista: un recupero incredibile dopo l'intervento - effettuato il 1° settembre - per la riduzione della frattura di tibia e perone riportata in un incidente a Borgo Pace, mentre si allenava con la moto da enduro. "Fortunatamente ieri ho sostenuto un buon test a Misano. Ho provato anche il giorno prima, ma la pioggia mi ha fermato dopo qualche giro. Ieri sono riuscito a completare 20 giri e ho trovato le risposte che stavo cercando - le parole di Rossi riportate dalla Yamaha - Alla fine il test è stato positivo e voglio ringraziare il dottor Lucidi e il suo staff che mi hanno aiutato a trovare le soluzioni migliori per avvertire il minimo dolore possibile alla gamba durante la guida. Ovviamente alla fine della prova ho sentito un po' di dolore, ma questa mattina mi sono sottoposto a un controllo medico con il dottor Pascarella e il risultato è stato positivo. Alla fine ho deciso di partire per Aragon e cercherò di guidare la mia M1 in questo fine settimana".



La Yamaha ha spiegato che "dopo il check-up, l'italiano ha deciso di partire per Aragon, per cercare di partecipare alla gara di questo fine settimana. Per essere dichiarato idoneo a scendere in pista - ha aggiunto il team - Valentino dovrà completare con successo un controllo fisico obbligatorio da parte del Chief Medical Officer". La Yamaha ha comunque allertato Michael van der Mark, già convocato per la trasferta spagnola come sostituto e pronto a subentrare anche a weekend in corso.