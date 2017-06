MotoGP, Rossi tuona contro la pista modificata: "E' bruttissima e pericolosissima"

9 giugno 2017

"Non siamo venuti a fare i test, avremmo bisogno di girare di più. Il passo e le sensazioni, comunque, non sono male, anche se mi aspettavo meglio con la morbida. Insomma, c'è da lavorare", ha aggiunto. Il Dottore ha poi avuto un pensiero anche per il rivale di un tempo Max Biaggi, rimasto coinvolto in un incidente e ricoverato in ospedale: "È cascato come me? Allora ha preso una brutta botta, mi spiace. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, mi fa piacere che non sia grave".



Marc Marquez sembra per ora imprendibile, ma lui stesso resta con i piedi per terra. "Abbiamo fatto un passo indietro per risolvere un problema che avevamo e ha funzionato, ma dobbiamo lavorare di più sulle gomme. Abbiamo anche provato qualcosa, perché domenica con il caldo sarà difficile. La modifica del tracciato? Cambia la curva, non il circuito e va bene così".



Jorge Lorenzo ritrova il sorriso e spera di ripetere il podio di Jerez anche a Barcellona. "La pista aveva un po' meno grip dopo la pioggia della notte e di sicuro andremo più forte. La moto non è male, ma manca stabilità in curva quando accelero e in staccata ho un po' di chattering. Con la gomma da gara, però, il ritmo è buono", ha spiegato lo spagnolo. Anche per Andrea Dovizioso il problema sono le gomme: "La pista è disastrata, piena di buche, non è facile girare. Però i test fatti qua ci hanno aiutato, la base è buona e abbiamo fatto buoni tempi. Dobbiamo lavorare sulla costanza perché la gomma dietro cala tantissimo. Con la morbida la moto si "incazza" di più e non è facile fare un buon tempo. Però siamo partiti bene, ora vediamo di migliorare il feeling sul davanti". Il più deluso di tutti è Maverick Vinales, lontanissimo dal vertice. "Al mattino la moto andava bene con le soft, ma nel pomeriggio con la media non andava bene, mi sembrava di cadere. E' stato difficile lavorare con problemi di gomme. Il nuovo disegno dell'ultima chicane? C'è tanto rischio, se qualcuno cade, minisce in mezzo. E' troppo lenta", ha commentato.