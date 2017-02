MotoGP, Rossi: "Tornassi indietro vincerei i due Mondiali di Valencia"

21 febbraio 2017

"Cosa cambierei della mia carriera? Vincerei i due mondiali di Valencia". Valentino Rossi ripercorre la sua carriera in un'intervista a 'Le Iene Show'. "Non è più come i vecchi tempi. Quando ero piccolo io c'era più nonnismo. Adesso i piloti giovani che arrivano sono più spavaldi. Hanno meno rispetto per i vecchi. Chi mi ha fatto arrabbiare di più tra Biaggi, Marquez o Lorenzo? Con Biaggi c'è stata una grande rivalità, quindi forse direi Biaggi".

Rossi si è soffermato anche su un'ipotetica vittoria del decimo titolo mondiale. "Mi piacerebbe avere questo problema sinceramente - ha ammesso a chi gli chiede se in tal caso smetterebbe di gareggiare - Ho un contratto di due anni, quindi, corro per due anni. Il Mondiale più bello dei nove? Il primo con la Yamaha", ha concluso il pesarese, che nonostante il tifo nerazzurro non baretterebbe un titolo con uno scudetto dell'Inter. "Non posso - ha concluso - E' una cosa troppo grande".



"La volta che ho fatto arrabbiare di più papà Graziano? Una volta da piccolino i carabinieri mi hanno ritirato lo scooter. Quando sono tornato a casa ho detto che mi avevano ritirato lo scooter e Graziano era già abbastanza arrabbiato. Ho preso l'ape e il giorno dopo mi hanno ritirato anche lape. Lì si è arrabbiato moltissimo. Mai consumato prima di una gara? Sì, mi è capitato. Follie per amore? Chilometri in macchina per raggiungere le morose. Mai stato rifiutato Più di una volta. Mi piacerebbe avere un figlio prima o poi. Piano piano. Facendo questa vita è sempre difficile".