MotoGp, Rossi svela le forme della nuova M1

12 gennaio 2016

La voglia di riscatto è tanta, così tanta che Valentino Rossi non ha resistito: su Twitter ha mostrato la prima foto della M1 2016 anche se coperta da un telo. Nell'immagine si intuiscono solo le forme della nuovo moto Yamaha, per la livrea definitiva appuntamento a settimana prossima come ha ricordato Rossi: "Primo shooting del 2016, si inizia! La nuova M1 è molto bella, ve la faremo vedere lunedì a Barcellona".