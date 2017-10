MotoGP, Rossi: "Sull'asciutto avrei lottato per il podio"

29 ottobre 2017

"Siamo stati un po' sfortunati con il tempo perché penso che sull'asciutto avremmo potuto essere competitivi". Valentino Rossi commenta così il 7° posto ottenuto in Malesia. "Volevamo fare una buona gara perché siamo arrivati qui freschi dal podio di Phillip Island ed era buono provare a rimanere in cima, ma la pioggia non ci ha aiutato - ha detto il pilota Yamaha - . Ora vedremo cosa succede a Valencia, pista difficile".