Motogp, Rossi: "Sto meglio, farò di tutto per gareggiare al Mugello"

31 maggio 2017

Passano le ore e cresce l'ottimismo di Valentino Rossi in vista del Gran Premio d'Italia: "Farò del mio meglio per essere in pista, domenica al Mugello . La mia condizione sta migliorando - fa sapere il pilota di Tavullia - il dolore all'addome e al petto è ancora forte, ma la mia condizione migliora di giorno in giorno e questo mi rende ottimista. Se giovedi' avrò l'ok dei medici, venerdì sarò in pista per capire mie condizioni".

"Purtroppo mi sono schiantato mentre mi stavo allenando in motocross". Scrive Valentino nella nota pubblicata sul sito della Yamaha. "Il mio desiderio è quello di essere alla partenza del Gran Premio d'Italia e sto lavorando per recuperare il più presto possibile. Non sarà facile, ma ho ancora qualche giorno per continuare i trattamenti. Giovedì dovrò fare il check-up medico per ottenere l'ok per andare in pista. Se tutto andrà bene, mi metterò in sella della mia YZR-M1 per capire veramente la mia condizione. Farò di tutto per essere in pista domenica, questo è sicuro".