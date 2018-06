MotoGP, Rossi: "Spero in una gara asciutta"

7 aprile 2018

Valentino Rossi non può essere soddisfatto dell'11° tempo ottenuto in qualifica: "Tenere le rain? È stata la scelta giusta, con le slick in queste condizioni non sarei riuscito a migliorare il tempo. Il problema è che le gomme da bagnato dure non lo sono abbastanza per me e appena spingo di più rischio di andare a terra. Domani spero in una gara full wet o completamente asciutta, che è la condizione in cui mi trovo meglio. Se rimane così sarà dura".

Il Dottore ha avuto anche parole di elogio per il poleman Jack Miller: "È stato bravo, ha preso i suoi rischi ma ha avuto ragione lui. Le condizioni erano davvero difficili, ha dimostrato di avere coraggio da vendere".



Sereno Andrea Dovizioso, che dopo un venerdì complicatissimo ritrova un mezzo sorriso: "Siamo stati bravi, siamo rimasti calmi dopo una brutta giornata come ieri. Le condizioni erano davvero difficili perché giravamo con le rain ma non c'era davvero bagnato. L'ottavo posto tutto sommato non è male. Vediamo domani, Marc è fortissimo in tutte le condizioni ma se rimane così o meglio c'è ancora più acqua possiamo essere competitivi. Il giro di Miller? Esagerato, per i tifosi qualcosa da paura. Posso solo fargli i complimenti perché nessuno ha avuto il suo coraggio e probabilmente nessuno sarebbe riuscito a fare meglio di lui comunque".



Soddisfatto anche Marquez, nonostante il 6° posto: "Ho provato con le slick, ma mi sono detto: sono qualifiche, non posso rischiare così tanto. Speravo di fare di più visto come andavo nelle libere ma onestamente mi va bene così. Sono tornato con i pedi per terra diciamo. Spero in una gara asciutta, quando è così a metà è sempre difficile. Il passo comunque è buono".