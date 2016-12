MotoGP, Rossi: "Spero di poter combattere ad armi pari"

4 novembre 2015

Valentino Rossi ha una sola cosa in testa: fare bene in pista nel GP di Valencia: "Sarà un weekend molto intenso e importante. Voglio pensare solo a quello che succederà sul circuito. Sto ancora aspettando la decisione del Tas, ma spero di poter disputare un GP normale per combattere e lottare per il titolo ad armi pari con Jorge . A Valencia ci saranno tanti fans e sono felice di questo. Proverò a fare del mio meglio sul circuito".

LORENZO: "PASSO SOPRA A QUANTO SUCCESSO"

Molto concentrato sulla gara anche Jorge Lorenzo, che fa lo "sforzo" di non pensare alla vicenda Rossi-Marquez: "Siamo arrivati a Valencia dopo una stagione davvero impegnativa ed entusiasmante. In Malesia abbiamo fatto un buon risultato, recuperando punti in campionato, ma passerò sopra a tutto quanto successo: sto pensando solo a Cheste. Spero che i nostri fan ci supporteranno dato che corriamo in casa, e spero che sarà una bella gara. Quest'anno ho vinto le tre gare corse in Spagna e fare bene anche a Valencia sarebbe magnifico. Ho sempre notato e beneficiato del calore del pubblico e sono sicuro che a Valencia ci sarà un grande spettacolo. Darò tutto in pista per vincere il titolo".