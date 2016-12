MotoGP, Rossi: "Spero che la seconda parte della stagione sia uguale alla prima"

5 agosto 2015

Dopo un mese di sosta, riparte la MotoGP . Nel weekend si va a Indianapolis , dove Valentino Rossi si ripresenta da leader. "Sono pronto a tornare a correre. Ho trascorso qualche giorno di riposo, sono andato in vacanza con i miei amici e mi sono anche allenato. Dopo nove gare, la sosta era molto importante, così mi sono potuto ricaricare. Adesso ci aspettano altre nove prove e ciascuna sarà molto importante per il campionato", ha detto.

" La prima parte è andata molto bene con nove podi in altrettanti GP e spero che la seconda parte di questa stagione vada allo stresso modo. Alcune piste dovere correremo mi piacciono davvero, su altro dovrò correre in difesa. Cominciamo da Indianapolis, non uno dei miei circuiti preferiti, ma c'è sempre una grande atmosfera e il circuito è molto bello. Sono pronto a ripartire", ha aggiunto.