MotoGP, Rossi: "Speriamo di riuscire a fare meglio"

9 ottobre 2015

Valentino Rossi non è preoccupato, ma sa che c'è da lavorare per ridurre il gap da Lorenzo dopo la prove libere di Motegi. "In staccata non va male, ma non sono a posto in accelerazione. Con la gomma dura i tempi non sono malissimo, ma con la morbida ho migliorato poco. Non siamo a posto, dobbiamo cercare il bilanciamento giusto. Dobbiamo scegliere la gomma giusta e trovare tante cose, speriamo di riuscire a fare meglio", ha detto a caldo.

"Qui è importante la frenata e mi trovo abbastanza bene, invece sono lento nel pezzo guidato e lì dovremo lavorare", ha aggiunto. Il suo problema principale in questo momento, però, sembra essere Jorge Lorenzo. "E' stata una giornata sorprendente, non mi aspettavo di andare così forte. La spalla non fa male male, ma non riesco a guidare in comodità soprattutto in accelerazione e nei cambi di direzione. Comunque è una pista e un momento buono per la nostra moto e nonostante la lesione posso guidare con costanza. Tra la gomma dura e quella morbida c'è poca differenza anche se credo che come l'anno scorso potremo usare quella morbida anche per la gara", le sue parole. A da fastidio a Yamaha e Honda è tornata la Ducati, con Andrea Iannone terzo e non troppo distante da Lorenzo e Pedrosa. "Siamo abbastanza veloci e molto costanti, sono molto contento di aver iniziato con il piede giusto. La moto va subito bene, senza fare stravolgimenti. Ho provato un ammortizzatore e migliorato di un decimo, ma anche io ho provato a guidare più pulito. Siamo migliorati rispetto al mattino, ma c'è ancora da lavorare. La gomma soft non ci ha dato molto di più, è un tempo che potevo fare anche con la dura", ha spiegato. Marc Marquez, infine, sembra più preoccupato della moto che della mano. "Va abbastanza bene, ho gestito la mano, non ho spinto al 100% altrimenti poi potrei andare peggio. Il problema vero è che soffriamo sull'elettronica, c'è da lavorare, siamo un po' indietro. Ora dovremo provare bene anche le gomme per capire come calano le soft e le dure", il suo commento.