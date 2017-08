MotoGP, Rossi: "Secondo? E' stata una sorpresa"

25 agosto 2017

Anche Maverick Vinales ha ritrovato il sorriso dopo un periodo non facile. Merito anche dei test di Misano. "Sono molto contento per il passo gara, sono fiducioso. L'elettronica è migliorata molto ache grazie al lavoro fatto a Misano. Per adesso ho scelto la gomma morbida, ma cerchiamo altre conferme. Il nuovo flag to flag? Dobbiamo parlarne, però mi piace, sei più tranquillo, c'è più spazio. E' meglio", ha detto.



Ha vissuto un pomeriggio agitato, invece, Marc Marquez, caduto due volte, la prima delle quali in modo pesante: "Nella prima caduta ho fatto casino io, la gomma era fredda e ho sbattuto forte. Con la seconda moto, invece, ho avuto difficoltà perché era completamente diversa e non mi sentivo a posto. La sentivo al limite e alla fine sono cadiuto., Speriamo adesso di trovare un bel setup".



Jorge Lorenzo è stato il migliore dei piloti Ducati, ma poteva fare anche meglio del sesto posto. "E' stata una giornata abbastanza positiva, sto guidando bene anche se abbiamo qualche difficoltà con le buche: dovremo lavorare con le sospensioni. Senza mettere la gomma morbida sono stato il migliore dei ducatisti, altrimenti potevo anche essere terzo o quarto. Ma abbiamo tenuto una gomma in più per il sabato", le sue parole. Giornata complicata, al contrario, per Andrea Dovizioso. "Ci siamo concentrati soprattutto sulle gomme, provando tutte e tre le mescole posteriori a nostra disposizione: non abbiamo lavorato molto sul set-up e quindi non siamo ancora del tutto a posto. Non sono però preoccupato dei miei tempi perché, anche se ci sono molti piloti con un buon passo, credo che avremo delle buone carte da giocare, visto che le condizioni meteo sembrano stabili e quindi avremo tempo per migliorare la nostra velocità”, ha commentato.