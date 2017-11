MotoGP, Rossi: "Se non ci fosse Valencia avrei vinto 11 mondiali"

9 novembre 2017

Valencia non è nel cuore di Rossi: "L’altro giorno parlavamo con Uccio e dicevamo che se non ci fosse Valencia sarei 11 volte campione del mondo. E’ una pista che non mi è mai piaciuta e con poco fascino. Essendo l’ultimo circuito dell'anno io penso che sarebbe meglio giocarsi il mondiale in una pista come Phillip Island o Sepang. Invece ce la dobbiamo giocare a Valencia, ma si fa per gli sponsor e per gli spagnoli. Che poi alla fine sono un po’ loro che decidono tutto".



Intervistato in esclusiva, Valentino si è dato un voto alla stagione: "Da 0 a 10 mi do un 7, è stata una stagione difficile. Siamo andati forte e siamo stati competitivi, ma abbiamo fatto anche tanta fatica". Problema pneumatici: "Le gomme di quest’anno sono molto performanti ma hanno una finestra di utilizzo molto piccola. Se sei dentro quella finestra la moto va bene se sei fuori si hanno tanti problemi ed è molto frustrante perché il rendimento dovrebbe essere più costante".



Infine sprona Dovizioso: "La sorpresa? Dico Dovi! E’ stato bravissimo, quest’anno ha fatto un grande step. Ha lottato con Marquez e ancora non è finita!".