MotoGp: Rossi "scalcia" una donna nel paddock e poi si scusa

13 novembre 2016

LE SCUSE DI VALE

Dopo la bufera sollevata dalla reazione di Valentino, il diretto interessato si è scusato per quanto è accaduto nel paddock. "Chiedo scusa anzitutto alla signora, e spero che stia bene, ma nel paddock la vita è diventata impossibile. Quando esco dal motorhome mi si fanno addosso, mi prendono il cappellino, mi toccano. Oggi ho accelerato con lo scooter per uscire da un assembramento e me la sono trovata di fronte, ho avuto anche paura di cadere". "Succede qui a Valencia, ma anche altrove - ha proseguito -, ormai girare per il paddock, dove noi lavoriamo, è un problema. C'è l'entusiasmo dei tifosi, è molto bello, ma è anche difficile. A volte devo anche schivare schiaffetti e spinte, forse serve una soluzione".