MotoGP, Rossi: "Sarà difficile rimontare, il ritmo non è fantastico"

10 giugno 2017

Valentino Rossi si aspetta una domenica difficile al termine di un weekend problematico. "Abbiamo alcune buone idee per la gara, quindi mi aspetto di essere più competitivo, ma è una situazione un po' come quella di Jerez: con la mancanza di grip soffriamo parecchio e le qualifiche sono andate male. Sfortunatamente ho mancato l'ingresso in Q2 per una sola posizione. Di sicuro sarà difficile rimontare perché il ritmo non è fantastico", ha spiegato.