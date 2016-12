MotoGP, Rossi: "Roviniamo la festa a Marquez"

13 ottobre 2016

Il freddo e il jetlag non aiutano ma Valentino Rossi ha obiettivi chiari in vista del weekend del gran premio del Giappone MotoGP. "Vogliamo posticipare più possibile la vittoria del Mondiale di Marquez anche se con 52 punti è una sfida quasi disperata. Ovviamente è anche importante la battaglia in casa tra me e Lorenzo per il secondo posto", ha detto il 'Dottore' guardando in prospettiva classifica.