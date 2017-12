MotoGP, Rossi: "Ripartiamo dalla moto del 2016"

30 novembre 2017

Valentino Rossi non è preoccupato, ma sa che la Yamaha non dovrà sbagliare durante l'inverno. "Ora è un momento delicato, da qui a febbraio la Yamaha deve fare il salto di qualità. I test sono andati bene, ma siamo tutti d'accordo che la moto 2017 era peggiore della 2016, però ancora dobbiamo aspettare di vedere come sarà la moto nuova, ci sarà qualcosa di interessante. La base di partenza però sarà la moto del 2016", ha detto a Radio Deejay.

Le prestazioni di Vinales all'inizio dell'anno avevano ingannato i tecnci di Iwata e lo stesso Rossi. "Con lui la moto è andata subito forte e ho pensato che fossi io a non essere in forma e abbiamo continuato con quel progetto. Ma la moto andava male dove c'era poco grip e faceva caldo. Poi rientrati a Jerez sono iniziati i guai", ha aggiunto.



Ed è arrivato anche un infortunio che lo ha tolto anzitempo dai giochi per il titolo: "Rompersi tibia e perone è farsi male molto. Mi era già successo al Mugello e dunque ero disperato per tre motivi: il dolore, il recupero lungo con l'operazione, il fatto che il campionato era definitivamente andato. Quest'anno è successo di farmi male due volte in allenamento. La prima mi è andata bene, nella seconda mi sono rotto la gamba a 30 all'ora".