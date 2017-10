MotoGP: Rossi "Recupero non breve, peccato per Misano"

6 settembre 2017

"Il tempo di recupero non è breve, ma farò tutto il possibile per tornare il prima possibile". Valentino Rossi ha iniziato la riabilitazione post intervento per la frattura di tibia e perone mentre si allenava facendo enduro. "E' un vero peccato non poter essere presente al mio GP di casa - ha detto il centauro di Tavullia in una nota Yamaha - Ero ansioso di poter gareggiare davanti ai miei tifosi perché a Misano c'è sempre una atmosfera speciale".