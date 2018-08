MotoGp, Rossi: "Questo podio è un bel modo per chiudere la prima parte della stagione"

15/07/2018

Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto per il secondo posto nel Gran Premio di Germania: "Sachsenring è un circuito molto difficile, ma siamo sul podio, complimenti a tutto il team", le sue prime dichiarazioni. "Sono felice, è stata una gara fantastica fin dall'inizio senza commettere errori. E' un bel modo per chiudere la prima parte di stagione e andare in vacanza", ha aggiunto il nove volte campione del Mondo.