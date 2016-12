MotoGP, Rossi punge: "Ho sempre rispettato Jorge, lui un po' meno" Pace armata sul palco di Barcellona: stretta di mano con Lorenzo, ma senza guardarsi

18 gennaio 2016

A due mesi dall'ultimo faccia a faccia, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si sono ritrovati di fronte alla presentazione Yamaha. Sul palco i due si sono stretti la mano, ma senza guardarsi, per poi ignorarsi durante tutta la cerimonia. "Ho sempre rispetto Jorge Lorenzo, lui un po' di meno. Speriamo che quest'anno ci sia rispetto reciproco. Marquez? Per fortuna non è in squadra con me, così posso anche non stringergli la mano", ha detto il pesarese.



Sul suo futuro: "Mi piacerebbe correre anche dopo il 2016. In ogni caso chiuderò la mia carriera con la Yamaha". "Voglio provare a essere al livello degli ultimi due anni, questo è l'obiettivo, poi vedremo nel corso del campionato se sarò in grado di combattere per il titolo. Mi sono preparato ancora meglio rispetto agli anni scorsi in vista della prossima stagione. Lo scorso anno feci una grandissima presentazione vincendo la prima gara. Non so come sarà quest'anno soprattutto a causa delle nuove gomme. Sarà differente e più difficile ma sono pronto per la partenza", ha aggiunto. Sulla moto nuova: "L'anima è la stessa. Vedremo nei primi test di Sepang di vedere come sarà, se avrò un buon feeling con il mezzo". E ancora: "Dovrò fare un grande sforzo per restare allo stesso livello degli ultimi due anni. L'anno scorso sono stato competitivo in quasi tutti i circuiti, il mio obbiettivo è di tornare a esserlo anche quest'anno. E' da vedere poi se riuscirò anche a vincere". Rossi ha confermato il suo entusiasmo di sempre, "il feeling con la moto, la voglia di correre e di trovare tutti gli aggiustamenti necessari rimangono gli stessi, e così pure la motivazione e la concentrazione. I rivali però sono molto forti".