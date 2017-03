MotoGp, Rossi: "Non vedo l'ora di iniziare, sarò pronto"

22 marzo 2017

Con il precampionato chiuso è tempo di un primo bilancio per Valentino Rossi e la sua Yamaha YZR-M1 con la quale il feeling ha tardato ad arrivare. Il nove volte iridato ha lavorato duramente per rendere sua la nuova creatura giapponese, senza farsi condizionare dagli ottimi risultati del nuovo compagno Maverick Vinales. L'arrivo del campionato, come spesso è accaduto, potrebe segnare la svolta per Rossi che in Qatar ha vinto quattro volte, finendo secondo in altrettante occasioni: "Finalmente inizia la stagione - ha commentato Valentino -. Vedremo come saranno le condizioni climatiche per trovare il migliore set-up. Confido di essere pronto per la gara domenicale".