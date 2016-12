MotoGP, Rossi: "Non siamo messi benissimo"

E' un Valentino Rossi non preoccupato, ma giustamente pensieroso quello che commenta la prima giornata di prove libere a Jerez. "E' stata una sessione difficile, anche se sono così indietro perché non ho messo la morbida. Abbiamo lavorato con la dura perché è la gomma più importante per la gara. Però non siamo messi benissimo anche come setting. Dovremo migliorare alla svelta per entrare nei primi dieci in prova", ha detto il pesarese della Yamaha.

"Così si va molto piano, a sinistra non c'è grip. Sono troppo lontano da come si può andare con la morbida. Dobbiamo vedere l'evoluzione della pista, forse si potrebbe correre anche con la morbida", ha aggiunto. Lorenzo, però, è andato fortissimo: "Jorge ha messo la morbida e volevano cambiarla anche a me, ma io ho preferito provare delle cose importanti sulla moto. Ci siamo mossi nella direzione sbagliata, ma abbiamo capito dover poter andare per la gara". I problemi, adesso, non mancano. "Non so se queste difficoltà dipendono dalla temperatura, spero di no, Soffriamo come grip sul posteriore in accelerazione, non riusciamo a fare una buona percorrenza perché la moto si muove", ha concluso. Di ben altro umore Jorge Lorenzo, felice per il miglior tempo e per l'annuncio del proseguimento con la Yamaha anche nel 2016. "Dobbiamo andare forte in qualifica e soprattutto domenica. E' stata una giornata positiva, ma è solo venerdì. Mi sono trovato bene, guidando di istinto, e ha funzionato. A inizio pomeriggio ho avuto delle difficoltà con la gomma dura, la morbida sembra meglio e con quella sono stato ancora il più veloce. Ma non so se si potrà usare anche in gara", le sue parole.

Anche in casa Ducati c'è ottimismo. "Questa di Jerez è una prova del 9 importante - ha spiegato Andrea Dovizioso - . Sono molto contento, è andata come mi aspettavo perché siamo veloci e l'inizio è positivo. Dobbiamo lavorare tanto perché la gomma posteriore cala tanto, però anche rispetto agli avversari ci siamo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea Iannone: "Stiamo andando abbastanza bene, anche se non c'è la messa a punto ottimale. E' stato un giorno di sperimentazione, stiamo provando sue setting abbastanza differenti. Le sensazioni sono buone, ma ero sicuro di poter andare bene anche qui".

Marc Marquez, infine, si preoccupa del suo dito infortunato. "Possiamo essere contenti che la mia mano abbia lavorato come previsto. Fa parecchio male, ma ho potuto girare. Vedremo se andrà bene anche sabato. La moto funziona e stiamo lavorando nel migliore dei modi, ma dovremo cambiare alcune cose, soprattutto quando cresce la temperatura. La gara si svolgerà alla stessa ora, quindi dovremo migliorare il setting per quell'ora", il suo bilancio.