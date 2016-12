MotoGP, Rossi non segue più Lorenzo e Marquez su Twitter

21 novembre 2015

Dopo i colpi proibiti in pista, le accuse e la fine del campionato, resta tesa l'aria in MotoGP tra Rossi, Lorenzo e Marquez. E lo dimostra l'ultima mossa di Valentino, che dalla pista sposta la "battaglia" sui social network. Secondo il Mundo Deportivo, il "Dottore" avrebbe deciso di non seguire più su Twitter Jorge e Marc, lasciando intuire di non aver certo dimenticato quanto è accaduto nelle ultime gare.