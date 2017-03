MotoGP, Rossi: "Mondiale? Possono vincerlo in 8"

22 marzo 2017

Nei test invernali il più veloce di tutti è stato il nuovo compagno di Valentino in Yamaha, Maverick Vinales: "Appena salito sulla moto ha dimostrato di essere veloce su tutte le piste. E non soltanto sul giro, ma anche nel passo gara. In cosa è stato migliore di me? Semplice: chiude più tardi il gas in curva e lo riapre prima - scherza il Dottore -. E' semplicemente più veloce di me in questo momento". Rossi non ha brillato nell'ultima sessione di test in Qatar e per questo motivo resta cauto in vista della gara: "Per quanto mi riguarda devo soltanto migliorare per poter lottare nelle prime 5 posizioni. Decimo Mondiale? Devo dire che da quando sono tornato in Yamaha ho avuto la possibilità di vincerlo, ma è sempre difficile". Intanto a Losail c'è il rischio pioggia in vista del Gran Premio e il Dottore appare preoccupato: "Noi tifiamo per il bel tempo. Con la pioggia ovviamente non sarebbe una gara normale - conclude -. In più assieme alla pioggia c'è il pericolo vento".