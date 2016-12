MotoGP, Rossi: "Misano pista speciale, qui la Yamaha va forte"

10 settembre 2015

Valentino Rossi alla vigilia del GP San Marino di MotoGP è consapevole di avere tutta la pressione addosso, ma non si nasconde. "Sono cresciuto su questa pista - spiega in conferenza stampa - quindi per me sarà un weekend incredibile. vengo da una grande vittoria a Silverstone che ha aumentato le aspettative nei miei confronti. Ci saranno tanti amici ma io devo restare concentrato e pensare solo alla gara, 12 punti di vantaggio sono pochi”.

Rossi si dice soddisfatto soprattutto per il miglioramento della pista: "Dopo il GP dello scorso anno abbiamo chiesto agli organizzatori di rifare l'asfalto, cosa che è stata fatta e quindi ora c'è più aderenza. Spero nel bel tempo - prosegue il Dottore - anche se a Silverstone ho vinto grazie alla pioggia, qui sarà diverso. Marquez arbitro del titolo tra me e Lorenzo? No, non credo, lui ha perso tanti punti è vero ma lotterà in ogni gara e nei test che ha fatto qui è andato molto forte, quindi va tenuto in grande considerazione".

Lorenzo, invece, sa che parte sfavorito a San Marino ma è fiducioso: "Questa è la seconda casa della Yamaha, nello scorso weekend - spiega lo spagnolo - non avevo il solito feeling con la moto, per me questa è una gara come le altre, solo da gestire al meglio e con concentrazione massima". Marquez svela i segreti della nuova pista, essendo satto l'unico tra i big ad averla testata in estate: "La nuova superficie ha una buona aderenza soprattutto al mattino, i tempi sono più veloci di un secondo rispetto al vecchio asfalto, io l'ho provata in estate, con molto caldo, con un po' più di freddo sono sicuro che andrà addirittura meglio. Per il mondiale - conclude - a Silverstone ho perso forse definitivamente l'occasione di vincere il titolo, am qui punto a fare una grande gara".