MotoGP, Rossi: "Mi sento pronto per Motegi"

11 ottobre 2017

E' un Valentino Rossi sorridente, ma con la gambia infortunata ancora fasciata quello che è arrivato in Giappone per il GP di Motegi. Il pesarese, insieme a Vinales e Zarco sono stati gli ospiti d'onore di un evento Yamaha. "Mi sento pronto. Ho fatto tutto il possibile per essere in forma a Motegi perché questo è sempre un GP importante per la Yamaha. Mi piace la pista e farò di tutto per ottenere il miglior risultato possibile", ha detto.