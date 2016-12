MotoGP, Rossi: "Meteo determinante, gli altri vanno forte"

2 settembre 2016

"Iannone ha chiuso in testa, va forte. Ma penso anche alle Suzuki, non sarà facile - rivela Rossi, che poi parla del lavoro svolto nel primo giorno di libere -. Stiamo lavorando sul telaio, che come già mi ero accorto a Brno mi piace, e soprattutto sulle gomme. Per i primi due run abbiamo utilizzato gomme dure, davanti e dietro: bene all'inizio, poi si fa fatica. Nell'ultimo run ho messo le morbide e ho fatto un giro piuttosto buono, ma è difficile che la posteriore tenga". Lo scorso anno a Silverstone si impose Rossi, ma determinante fu la pioggia: "Vediamo intanto le condizioni di sabato - conclude il Dottore -. C'è un po' di freddo e si fa fatica".