MotoGP, Rossi: "Marquez ha vinto la sua battaglia, ho perso il Mondiale. Valencia? Forse non ci vado"

25 ottobre 2015

L'analisi del Dottore, dopo aver saltato la conferenza stampa, è lucida: "Purtroppo non volevo arrivare a questa fase, mi sarei voluto giocare il campionato solo con Jorge. Oggi Marquez ha dimostrato che quello che ho detto giovedì era vero. Ha fatto peggio di Phillip Island, questa è stata la sua reazione. Io non volevo farlo cadere, volevo solo cercare di portarlo fuori traiettoria, mi ha portato allo sfinimento. Volevo mandarlo largo e fuggire. Quando sono andato largo mi ha toccato, ma io non gli ho dato un calcio. Con un calcio non cade una MotoGP. Lui mi ha toccato con il manubrio nella mia coscia sinistra e mi ha aperto la gamba. Dovete guardare le immagini dall'alto. Quando mi scivola il piede dalla pedana lui è già caduto. Era solo un avvertimento".



Nessun calcio a Marquez: "Il mio non è stato un fallo di reazione, volevo solo rallentarlo. Dalle immagini si vede bene. E' un epilogo brutto per tutti, brutto finire così. Volevo giocarmela con Lorenzo, ma Marc ha deciso che voleva decidere lui chi vinceva. Marc ha fatto un bruttissima figura. In Australia era stato un più abbottonato, mentre qui faceva apposta. In rettilineo non dava tutto il gas, secondo me. Questa è stata la prova che avevo ragione giovedì. Il suo piano è andato a buon fine. Non è giusta la penalizzazione, volevo solo dirgli 'basta'".



E poi in conferenza stampa le parole che potrebbero cambiare la storia del Mondiale: Valentino sta considerando l'ipotesi di non presentarsi in pista a Valencia, nella gara conclusiva della stagione: "Non so se parto adesso decido. Peccato, non volevo finisse così. Speravo di giocarmela a tu per tu con Jorge. Ma Marquez ha confermato che avevo ragione. E fa male".