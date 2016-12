MotoGP, Rossi: "Lorenzo veloce, ma io più costante"

25 settembre 2015

Fondamentale, come di consueto, sarà il ruolo delle gomme in gara: "Abbiamo fatto un buon lavoro nei test e nel pomeriggio siamo passati a provare due moto diverse, che anno entrambe fattori positivi - rivela Valentino -. Bisogna ancora decidere, ma conterà molto la scelta delle gomme: la dura è buona soprattutto per la Honda, mentre noi in Yamaha siamo più da morbida". Con 23 punti da recuperare in classifica iridata, Jorge Lorenzo non ha tempo da perdere: "Quanto ho visto il crono mi è venuto da ridere - dichiara lo spagnolo -. Quando hai questo feeling e questa velocità da subito è un ottimo segnale perché permette di lavorare di lavorare sui dettagli nel resto del week end". Pronte a fare lo scherzetto ci sono le Honda: "Io e Pedrosa abbiamo fatto tutta la sessione con le hard dietro, è normale che la Yamaha sia andata più forte", afferma Marquez.