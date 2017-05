MotoGP, Rossi: "Le Mans test importante, ci aspettiamo la pioggia"

18 maggio 2017

Valentino Rossi vuole dimenticare Jerez de la Frontera. "E' stata una pessima sorpresa per me e per il team perchè non ci aspettavamo un weekend così negativo - assicura il "Dottore" in Francia - . Dobbiamo capire perchè abbiamo faticato tanto, ma sono sempre avanti in classifica e questo è positivo". A Le Mans è attesa la pioggia: “Speriamo di avere un bel feeling. Sarà un test importante in queste condizioni”.

Dopo la deludente prova di Jerez de la Frontera, Valentino Rossi, leader della classifica mondiale, vuole subito invertire la rotta. Il ‘Dottore’ suona la carica in vista del gran premio di Francia sulla pista di Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale. "A Jerez è stata una sorpresa negativa sia per me che per il team pechè non ci aspettavamo, anche considerando l’ottimo risultato delle prime tre gare, un weekend così negativo - spiega il nove volte campione del mondo nel corso della tradizionale conferenza stampa piloti del giovedì -. Abbiamo perso il piccolo vantaggio che avevamo nei confronti delle due Honda, ma sono sempre avanti in classifica piloti e questo è positivo. Dobbiamo capire pèrchè abbiamo faticato tanto: probabilmente è colpa del ‘matrimonio’ tra le gomme e la pista che è stato davvero pessimo”.



A rendere ancora più incerto il pronostico della gara ci si metterà la pioggia che cade copiosa sul circuito: “Ci aspettiamo la pioggia in vista del weekend e questo sarà senz’altro un test importante anche per verificare come si comporterà la moto in quelle condizioni - prosegue Valentino -. L’asfalto è stato rifatto e abbiamo effettuato dei test per comprendere la nuova superficie. In generale è stato eseguito un ottimo lavoro, sia per quanto riguarda le buche, che per l’aderenza”. Impossibile, però, non pensare a quanto accaduto a Nicky Hayden, vittima di un gravissimo incidente in bicicletta e che si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravissime: "E' stata una notizia terribile. Durante le prime ore è stato difficile riuscire a rendersene conto. Ho parlato con un mio amico dottore che mi ha detto che la situazione è molto difficile. E' davvero un peccato perchè Nicky, oltre ad essere stato un grandissimo pilota, è soprattutto un bravissimo ragazzo, sempre sorridente. Speriamo tutti per il meglio”, conclude Rossi.