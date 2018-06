MotoGP, Rossi: "Le Mans circuito favorevole alla Yamaha, le premesse sono buone"

17 maggio 2018

È la quinta tappa del mondiale 2018, ma potrebbe già significare un abbozzo di fuga per Marc Marquez: "La prima parte della stagione è stata molto positiva – ha detto il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica - ma cerchiamo di migliorare. Il test del Mugello è stato positivo. Ad ogni modo siamo sulla strada giusta. Le Mans è una delle piste peggiori a livello di risultati passati per noi. Abbiamo migliorato parecchio l'accelerazione, ma qui le Yamaha normalmente sono molto veloci".



Protagonista della conferenza anche Valentino Rossi: il Dottore è attualmente sesto in classifica generale a 30 punti da Marquez. "Non sono molto veloce né molto forte. Nei test di Jerez e Mugello non avevamo molte cose da provare. Credo che il nostro livello sarà simile a quello di Jerez, anche se qui la M1 è sempre stata forte. Dobbiamo capire quale sia il nostro livello rispetto agli avversari. Nella mia carriera non ho vinto molto qui, ma tante volte ho fatto belle gare. La pista è molto bella, specie da quanto è stata riasfaltata, perché c'è più aderenza". Inevitabile un cenno ai problemi accusati dalla Yamaha: "Difficile dire quando li risolveremo, forse servirà tempo per provare qualcosa di diverso. Sicuramente nella seconda parte della stagione si hanno un paio di settimane in più per migliorare. Dipende molto dalle piste per il funzionamento delle gomme. Ora il livello è molto alto e sono tutti molto vicini, per cercare di restare nella top5 devi avere prestazioni vicine alla vittoria".