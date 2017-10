MotoGp, Rossi: "La gamba va sempre meglio"

10 settembre 2017

Il grande assente a Misano è Valentino Rossi: "Mi dispiace moltissimo non esserci" ha detto al telefono a Sky Sport il Dottore, out dopo la frattura a tibia e perone dopo una caduta in enduro. "E' bello vedere da fuori con calma le prove e le gare" ha spiegato il pilota che a proposito delle sue condizioni ha aggiunto: "La gamba tutti i giorni va un pochino meglio. Ma per ora gli step sono piccoli perché siamo ancora troppo vicini all'incidente".