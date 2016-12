MotoGP, Rossi: "L'importante è partire davanti"

12 novembre 2016

"Questa pista per me è sempre stata molto difficile e anche stamattina non ero stato molto veloce; qui, però, è importante partire davanti perché non è facile effettuare sorpassi in gara". Valentino Rossi commenta con una certa soddisfazione il terzo posto sulla griglia di partenza ottenuto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Valencia , dominate da uno straordinario Lorenzo alla sua ultima gara in sella a una Yamaha.

Lo scorso anno, in un finale di stagione burrascoso, a Valencia Valentino Rossi era partito dall'ultima posizione per poi rimontare fino al quarto posto, insufficiente però per strappare il titolo mondiale a Jorge Lorenzo. Dodici mesi dopo la gara sul circuito spagnolo non offre motivazioni di classifica, ma Rossi spera comunque di chiudere la stagione al meglio, almeno con un podio: "Qui per me è sempre complicato - dice - ma la moto è migliorata e va bene così. Sarà importante fare una bella partenza, spero di poter lottare per il podio. E poi vanno fatte le scelte giuste con le gomme: con le dure non è semplice e con le morbide non si riescono a fare trenta giri".