MotoGP, Rossi: "Inizia la fase chiave della stagione"

11 agosto 2016

Valentino Rossi è carico in vista del weekend di MotoGP in Austria su un circuito su cui non si gareggia dal 1997. Il Dottore, che è l'unico in tutte le tre classi ad averci già corso, ha detto in conferenza stampa: "Dopo la pausa estiva e le vacanze inizia la fase chiave della stagione con 5 gare in 7 settimane, tutte di fila. E' una cosa buona perchè dopo Barcellona ci sono stati tempi lunghi da una gara all'altra".

Sulla pista di Spielberg il pesarese ha detto: "Questa è una pista interessante, abbiamo fatto qualche test. E' un tracciato diverso dagli altri perchè ci sono punti in cui si va in piena accelerazione. E' la stessa pista dove ho gareggiato 20 anni fa con la 125. Ho un bellissimo ricordo dell'Austria perchè inseguivo il podio da tante gare, fu la prima volta in carriera. L'anno dopo invece Ueda mi superò proprio sulla linea del traguarda, quando lo vidi passarmi sulla linea per pochi millesimi fu una pessima sensazione". Valentino ha poi detto sul ritardo in classifica da Marc Marquez, salito a 59 punti: "Il divario con Marquez è importante, nelle ultime due gare ho perso tanti punti. Dobbiamo però restare concentrati e dare il massimo, lavorare con costanza per salire sempre sul podio. Ducati favorite in Austria? Noi dobbiamo arrivare davanti alle Ducati e sperare che le Ducati arrivino davanti alle Honda in chiave campionato. Però ora è difficile fare dei calcoli, soprattutto perchè nei test non c'erano le Honda e quindi non conosciamo il loro potenziale". In chiusura una battuta sul rapporto con Marc: "Va bene, sì va bene".