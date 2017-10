MotoGP, Rossi in pista a Misano: GP d'Aragon nel mirino

18 settembre 2017

Avrebbe dovuto provare martedì, invece, Valentino Rossi ha stupito tutti anticipando di un giorno il test previsto sul circuito di Misano per verificare le sue condizioni dopo l'incidente in Enduro che gli ha procurato la frattura della tibia e del perone della gamba destra. Per il pilota della Yamaha solo quattro giri prima che arrivasse la pioggia per capire se il sogno di correre già il Gran Premio di Aragon in Spagna domenica prossima potrà diventare realtà.



A ufficializzare il ritorno in pista con tempi da record del campione di Tavullia è stata la stessa Yamaha in tarda serata dopo che in rete erano cominciate a uscire le prime notizie con tanto di foto. "Dopo l'incidente del 31 agosto - ricorda il team nipponico - Rossi ha lavorato diligentemente al recupero dalla doppia frattura alla gamba destra. Oggi Valentino ha completato con successo pochi giri di pista sul circuito di Misano su una moto Yzf-R1M prima che arrivasse la pioggia a interrompere le prove. A causa delle condizioni meteo cambiate non è stato possibile concludere la valutazione delle condizioni fisiche di Rossi. Deciderà entro la fine di mercoledì - conclude la Yamaha - se tentare di partecipare al Gran Premio di Aragón di questo fine settimana".



Per questa prova Rossi ha utilizzato una Yzf-R1M, la versione stradale meno lontana dalla sua M1 da gara per verificare dolore, gonfiore e reazioni di gamba e articolazioni allo sforzo. Le sensazioni del pilota e il consulto con i medici saranno decisivi per capire se ci sono le condizioni per gareggiare ad Aragon, altrimenti il rientro di Valentino slitterebbe a Motegi il 15 ottobre con evidenti ripercussioni sulle residue speranze iridate del campione Yamaha. Dopo aver saltato il Gp di San Marino Valentino accusa 42 punti di distacco dal duo di testa Marquez-Dovizioso entrambi a quota 199.