MotoGp, Rossi: "In Austria per il podio"

9 agosto 2017

E' un Valentino Rossi sereno e positivo quello che si appresta ad affrontare il Gran Premio d'Austria di MotoGp nel prossimo week end: "La pista non sarà favorevole per noi, ma spero di potermi battere per il podio in ogni gara. Il campionato è ancora aperto e sarà importante prendere quanti più punti possibile". Il suo rivale Marc Marquez , leader nella classifica mondiale: "Daremo tutto per fare ottimo risultato".

"Tornare subito in pista è molto importante per noi, soprattutto dopo un test come quello di lunedì a Brno dove abbiamo provato tante cose" ha detto il Dottore commentando il quarto posto ottenuto in Repubblica Ceca. "Lo scorso fine settimana siamo stati veloci in ogni condizione e la prova ci ha aiutato a capire un po' di più". Nonostante il circuito dello Spielberg non sia tra i suoi preferiti, il pilota della Yamaha non si nasconde: "Sto bene con il YZR-M1 ora, posso cavalcare meglio la moto, sono felice e spero di poter battermi per il podio in ogni gara".



Il suo rivale Marc Marquez, ha allungato in testa al campionato e si mostra fiducioso: "Il Red Bull Ring è un circuito dove abbiamo avuto qualche difficoltà in passato, speriamo che quest'anno sia diverso. Anche Brno doveva essere una pista dove eravamo sfavoriti ma invece è andata bene e arriviamo in Austria con sensazioni positive" ha detto lo spagnolo della Honda. "Nei test dopo la gara abbiamo lavorato su molti aspetti in vista di questa gara, come la riduzione dell'effetto impennata e la frenata" ha aggiunto il leader del Mondiale.