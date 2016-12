MotoGP, Rossi: "In Argentina dovremo salire sul podio"

30 marzo 2016

"In Qatar non ero in grado di andare a podio, ma è stata una buona gara comunque. Abbiamo lavorato bene tutto il weekend. In Argentina dovremo fare la stessa cosa, ma dovremo fare meglio in gara, e cercare di salire sul podio. Mi piace molto la pista e cercheremo di fare del nostro meglio", ha aggiunto. Dal canto suo, dopo la strepitosa vittoria del Qatar, Jorge Lorenzo vuole piantare la sua bandiera anche in Argentina. "Non vedo l'ora di correre in Argentina. Dopo la vittoria in Qatar e le buone sensazioni in pista, ora voglio correre su un circuito dove in passato abbiamo faticato un po' - ha detto lo spagnolo - Abbiamo iniziato il campionato in maniera perfetta, ma abbiamo ancora bisogno di capire il comportamento della moto a seconda della pista. Voglio verificare se la moto con le novità in fatto di elettronica e pneumatici funziona bene ovunque. Ad ogni modo dare il via alla stagione come abbiamo fatto in Qatar è un buon modo per ottenere la fiducia e lavorare ancora di più per cercare di lottare di nuovo per la vittoria qui".