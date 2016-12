MotoGP, Rossi: "Il peggio è passato, ma la delusione resterà per sempre"

27 novembre 2015

Vale è impegnato a Monza su quattro ruote e dovrà confrontarsi con un campione come Neuville, ma non può scordare le scintille delle ultime gare in MotoGP con Marquez e Lorenzo. Con un pizzico di tristezza e rassegnazione. "Purtroppo l'epilogo è stato triste, ma restano anche delle belle soddisfazioni e tornare alle gare mi aiuta - ha dichiarato Il Dottore -. Bisogna capire che non si potrà mai superare del tutto. E' una delusione che sarà sempre lì, ma ci sono cose anche più gravi nella vita".