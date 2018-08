MotoGP, Rossi: "Il feeling è buono, ma potevamo fare tempi migliori"

19 maggio 2017

Valentino sa che il weekend è solo all'inizio e il lavoro da fare è ancora parecchio: "Soddisfatto non posso esserlo, per come è andato il turno e per come mi sentivo potevamo fare meglio con i tempi. Sono comunque contento del feeling, decisamente migliore di quello di Jerez. Le gomme mi sono sembrate piuttosto dure e col freddo ci voleva tempo per metterle in temperatura. Le sensazioni comunque sono buone e questo è fondamentale. Bisogna lavorare un po' su tutto perché sono in molti ad andare forte. L'entrata in curva è quello che ci sta facendo ammattire e che al momento ci preoccupa di più".



Soddisfatto della sua prestazione sotto il diluvio Andrea Dovizioso, che non nasconde il fatto di essersi preso qualche rischio: "Sono contento di aver portato la moto tutta intera ai box, perché ci è mancato poco che non cadessi. Ci ho provato a fare il tempo per rientrare nella top 10, ma nell'ultimo giro ho spinto tanto e ho esagerato rischiando di finire per terra. Forse non ce l'avrei fatta comunque. Oggi le condizioni erano difficili e strane, c'era un buon grip ma credo che Michelin abbia fatto una piccola modifica dopo i test fatti qui e la mescola della soft-rain era leggermente più dura del solito. Le Ducati comunque sono andate tutte molto bene, speriamo domani di correre sull'asciutto".



Venerdì in chiaroscuro per Jorge Lorenzo: "La giornata è cominciata molto bene, la moto aveva moltissimo grip nella prima sessione con poca acqua. Nel pomeriggio è cambiato tutto, avevamo zero feeling e abbiamo sofferto molto più di quello che ci aspettavamo. Ci sarà molto da cambiare per domani".



Come sempre molto fiducioso Maverick Vinales, nonostante i tempi non esaltanti della sua M1: "Ci siamo concentrati molto sul lavoro col bagnato, volevamo migliorare la moto in quelle condizioni. Era una parte importante che ci mancava, quindi è stata una giornata positiva. Ora aspettiamo domani per girare sull'asciutto e proviamo a dare il massimo. La moto è a un buon livello, possiamo andare forte come sempre".